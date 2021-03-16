Избран глава Момского наслега

14 марта 2021 года прошли выборы главы Момского национального наслега Момского района. В голосовании приняли участие 982 избирателей из 1823 (53,87% избирателей). Всего досрочно в помещении участковой избирательной комиссии проголосовали 95 избирателей.

Выборы признаны состоявшимися.

По результатам выборов главой муниципального образования «Момский национальный наслег» Момского района избран ДЯГИЛЕВ Иван Евгеньевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения с общим количеством голосов — 305, что составляет 31,06 % от общего числа избирателей, принявших участие в выборах.

Всего кандидатами были назначены 15 наблюдателей, которые присутствовали во время процедуры голосования и подсчета голосов в помещениях для голосования, и 4 члена в избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных зарегистрированными кандидатами на должность главы МО «Момский национальный наслег» Момского района.

Всего в выборах участвовали пять кандидатов, в т.ч. три самовыдвиженца. В период избирательной кампании и в день голосования жалоб о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало, сообщает Центризбирком Якутии.