Избран глава Мельжехсинского наслега

4 декабря состоялись досрочные выборы главы СП «Мельжехсинский 3-й наслег» МР «Мегино-Кангаласский улус». По данным УИК явка избирателей на досрочных выборах главы СП «Мельжехсинский 3-й наслег» МР «Мегино-Кангаласский улус» составила 89,57 % (участие в выборах приняли 309 человек из 345 избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания выборов).

В избирательные бюллетени были включены четыре кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

Атласова Мира Спиридоновна, 1967 года рождения, образование высшее, заместитель главы СП «Мельжехсинский 3-й наслег», самовыдвижение. За Атласову М.С. проголосовали 0,32 % избирателей, принявших участие в выборах;

Свинобоев Мирон Анатольевич, 1975 года рождения, образование высшее, временно неработающий, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За Свинобоева М.А. проголосовали 63,75 % избирателей, принявших участие в выборах;

Свинобоев Николай Николаевич, 1979 года рождения, образование высшее, директор МБОУ «Томторская СОШ им. Братьев Г.А. и А.А. Пономаревых», выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия), член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За Свинобоева Н.Н. проголосовали 35,60 % избирателей, принявших участие в выборах;

Стручков Филипп Александрович, 1989 года рождения, образование высшее, и.о. директора МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа им. М.Е. Попова», самовыдвижение. Стручкова Ф.А. отдали голоса 0 % избирателей, принявших участие в выборах.

Таким образом, большинство избирателей Мельжехсинского 3-го наслега отдали голоса за кандидата Свинобоева М.А., выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я) и кандидатами.

Голосование прошло в соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало.