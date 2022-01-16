Избран глава Ленского наслега Намского улуса

ИКМО «Ленский наслег» подвела итоги досрочных выборов главы районного центра Намского улуса.

Явка составила 42,20%.

Всего в выборах участвовали 3 кандидата, в т.ч. 1 самовыдвиженец и 2 кандидата, выдвинутых политическими партиями. Голоса избирателей распределились следующим образом:

СОКОЛЬНИКОВ Петр Григорьевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 53,26% голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах;

ИЛЬИНА Лена Ильинична (самовыдвижение) — 44,43% голосов избирателей

МАКАРОВ Семен Витальевич (ЛДПР) — 1,32% голосов избирателей.

Главой Ленского наслега избран Петр Сокольников (ЕДИНАЯ РОССИЯ).

Выборы прошли в открыто и гласно, во всех 7 избирательных участках Ленского наслега за ходом голосования наблюдали наблюдатели, назначенные кандидатами и Общественной палатой РС(Я).

Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

В ходе голосования соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора, все участники избирательного процесса обеспечивались средствами индивидуальной защиты, оперативно сообщает телеграмм-канал Центризбиркома Якутии.