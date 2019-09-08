08.09.2019
23:30
26

Якутия

Избран глава Кюндяйи

Главой Кюндяйинского наслега Сунтарского улуса избран Иван Витальевич КОНСТАНТИНОВ. За него отдали свои голоса 303 избирателя Кюндяйи. 

Его соперники набрали следующее количество голосов:

Максимов Е.П. — 45;

Максимов С.Р. — 35.

Источник: https://yakut.er.ru
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