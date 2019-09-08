08.09.2019
23:37
152

Якутия

Избран глава I Хомустаха

В селе Первый Хомустах Намского улуса безапелляционную победу одержал выдвиженец от «Единой России» Василий Гаврильевич ЖИРКОВ.

Источник: https://yakut.er.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх