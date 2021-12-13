Избран глава Чурапчинского улуса

В это воскресенье, 12 декабря, в Чурапчинском улусе прошли досрочные выборы главы. Голосование проходило на 29 участках, в улусе зарегистрировано более 15 тыс. избирателей. По предварительным итогам на выборах победил кандидат-единоросс Степан Саргыдаев. За него проголосовало 5640 избирателей (62,74%) . За Николая Попова — 2215 (24,64%) и за Илью Николаева — 1065 (11,84%).

Степана Саргыдаева с убедительной победой на выборах поздравил на своей странице в инстаграм глава Якутии Айсен Николаев.

https://www.instagram.com/nikolaev_aisen/p/CXYukfvNChZ/?utm_medium=share_sheet