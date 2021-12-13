13.12.2021
01:47
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Политика
Избран глава Чурапчинского улуса
В это воскресенье, 12 декабря, в Чурапчинском улусе прошли досрочные выборы главы. Голосование проходило на 29 участках, в улусе зарегистрировано более 15 тыс. избирателей. По предварительным итогам на выборах победил кандидат-единоросс Степан Саргыдаев. За него проголосовало 5640 избирателей (62,74%) . За Николая Попова — 2215 (24,64%) и за Илью Николаева — 1065 (11,84%).
Степана Саргыдаева с убедительной победой на выборах поздравил на своей странице в инстаграм глава Якутии Айсен Николаев.
https://www.instagram.com/nikolaev_aisen/p/CXYukfvNChZ/?utm_medium=share_sheet
Фото: соцсети.
Источник: SAKHALIFE.RU, по материалам электронных СМИ.
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