Избран глава Белой Горы
Досрочные выборы главы поселка Белая Гора Абыйского улуса (района) состоялись
По предварительным данным явка избирателей на досрочных выборах главы муниципального образования «Поселок Белая Гора» Абыйского улуса (района) составила 33,04 %.
В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 1498 избирателей.
В избирательные бюллетени были включены 3 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:
Марков Леонид Евгеньевич, 1986 года рождения, образование высшее, и.о. первого заместителя главы муниципального района «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), самовыдвижение. За него проголосовали 8,28 % избирателей.
Мыреев Айсен Михайлович, 1992 года рождения, и.о. заместителя главы муниципального образования городское поселение «Поселок Белая Гора» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия), выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Абыйском улусе Республики Саха (Якутия). За него проголосовали 82,63 % избирателей.
Шаповалова Елена Вячеславовна, 1975 года рождения, образование среднее профессиональное, сторож-дворник производственной базы Белогорского судоходного участка ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», выдвинут Якутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, член Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. Ей отдали голоса 7,88% избирателей.
Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я).
Голосование прошло в соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства.
Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало, сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я).
В Абыйском районе состоялись выборы главы посёлка Белая Гора.
Якутский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» сообщает, что по итогам обработки 100% протоколов, Айсен Мыреев набрал 82,62% голосов, за него проголосовало 409 человек.
По предварительным итогам количество избирателей составило 1 498 человек, явка — 495 (33,04 %).
В избирательные бюллетени были включены 3 кандидата:
1. За Маркова Леонида Евгеньевича, 1986 г.р., выдвинутого в порядке самовыдвижения, проголосовали 40 чел. (8,08 %).
2. За Мыреева Айсена Михайловича, 1992г.р., выдвинутого партией «Единая Россия» проголосовали 409 чел. (82,62 %).
3. За Шаповалову Екатерину Вячеславовну, 1975 г.р., выдвинутым партией ЛДПР — 39 чел. (7,88 %).
Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я).
Голосование прошло в соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства.
Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательные комиссии не поступало.
Мыреев Айсен Михайлович:
1992г — родился п. Белая Гора Абыйского района.
2010г — окончил Белогорскую гимназию.
2012г — окончил ФГОБУ ВПО «Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации» по специальности «Финансист».
2012-2014 г — финансист Администрации МО СП «Урасалахский Наслег»
2014-2015 гг- главный специалист по информационным технологиям МКУ «Управление образованием при Администрации МР «Абыйский улус (район)».
2019-2022гг — заместитель заведующего по финансово-хозяйственной части МБДоУ «ЦРР д/с «Кораблик».
2022 — настоящее время — исполняющий обязанности заместителя главы МО ГП «Поселок Белая Гора».
Об этом сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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