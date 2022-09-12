12.09.2022
00:45
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Политика

Избран глава Абыйского улуса

По предварительным данным явка избирателей на выборах главы Абыйского района составила 49,02 %.

В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 3013 избирателей.

В избирательные бюллетени были включены 2 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

— Новиков Владимир Вадимович, самовыдвижение. «За» проголосовали 67,64 % избирателей, принявших участие в выборах. 

— Ефимов Айдар Михайлович, выдвинутый Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 30,84 % избирателей.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные кандидатами и Общественной палатой РС(Я).

Голосование прошло в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.

Источник: Телеграм-канал ЦИК РС (Я).

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