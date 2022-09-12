Политика
Избран глава Абыйского улуса
По предварительным данным явка избирателей на выборах главы Абыйского района составила 49,02 %.
В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 3013 избирателей.
В избирательные бюллетени были включены 2 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:
— Новиков Владимир Вадимович, самовыдвижение. «За» проголосовали 67,64 % избирателей, принявших участие в выборах.
— Ефимов Айдар Михайлович, выдвинутый Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 30,84 % избирателей.
Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные кандидатами и Общественной палатой РС(Я).
Голосование прошло в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.
Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий