Избран глава Абыйского улуса

По предварительным данным явка избирателей на выборах главы Абыйского района составила 49,02 %. В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 3013 избирателей. В избирательные бюллетени были включены 2 кандидата. По предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом: — Новиков Владимир Вадимович, самовыдвижение. «За» проголосовали 67,64 % избирателей, принявших участие в выборах. — Ефимов Айдар Михайлович, выдвинутый Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 30,84 % избирателей. Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные кандидатами и Общественной палатой РС(Я). Голосование прошло в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.

Источник: Телеграм-канал ЦИК РС (Я).

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