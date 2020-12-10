Избран генеральный директор МКИ «Дети Азии»

9 декабря 2020 года состоялось заседание правления Международного комитета Игр «Дети Азии».

Члены правления в формате заочного голосования избрали нового генерального директора. Единогласным решением им стал Гаврил ЦЫПАНДИН, ранее занимавший должность заместителя генерального директора международного комитета Игр.

Кандидатура генерального директора выдвинута президентом комитета Владимиром МАКСИМОВЫМ, которая поддержана единогласно всеми членами правления. Генеральный директор избирается сроком на 4 года, в его должостные обязанности входит руководство исполнительным органом Комитета. В соответствии с Уставом организации генеральный директор также является членом Правления.

Гаврил Цыпандин в проекте Дети Азии работает более 9 лет. В 2011 году принят в ГБУ РС(Я) «Дирекция Международных спортивных игр «Дети Азии» начальником отдела спортивной работы. Далее, в 2014 году назначен заместителем руководителя Дирекции. А с 2018 года продолжил свою трудовую деятельность в Международном комитете Игр «Дети Азии» в должности заместителем генерального директора.

Зарекомендовал себя как грамотный и высококвалифицированный специалист, который способен оперативно принимать решения, имеет большой опыт в организации крупных международных спортивных мероприятий.

Напомним, ранее должность генерального директора занимал Владимир Максимов, который в сентябре 2020 года избран президентом Международного комитета игр «Дети Азии». Его кандидатура была предложена главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ и единогласно поддержана учредителями комитета – президентом Олимпийского комитета России Станиславом ПОЗДНЯКОВЫМ и директором Азиатских игр Олимпийского совета Азии Хайдером ФАРМАН.

СПРАВКА: Цыпандин Гаврил Гаврильевич

Дата рождения: 18 июля 1983 г.

Место рождения: с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия)

Семейное положение: женат, двое детей

Образование:

Высшее, в 2007 г. окончил ГОУ ВПО «Якутский Государственный университет им. М.К. Аммосова», Институт физической культуры и спорта, специальность «Специалист по физической культуре и спорту».

Трудовая деятельность:

2006 – 2007 — инструктор дворца спорта «50 лет Победы»

2007 – 2011 — ведущий, главный специалист ГБУ Республики Саха (Якутия) «Управление физической культуры и массового спорта»

2011 – 2014 — начальник отдела спортивной работы ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция Международных спортивных игр «Дети Азии»

2014 – 2018 — заместитель руководителя ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция Международных спортивных игр «Дети Азии»

2018 – н.в. — заместитель Генерального директора АНО «Международный комитет Игр «Дети Азии»

Награды:

— благодарность Вице-президента Республики Саха (Якутия);

— отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия);

— грамота Олимпийского комитета России;

— грамота Президента России В.В. Путина;

— грамота Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

— благодарность Губернатора Сахалинской области.