16.05.2021
16:55
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Происшествия

Избивший известного якутского актера повинился

Молодой человек, избивший известного якутского актера Анатолия Кириллина, принес извинения. Шокировавшее всех происшествие произошло в результате ДТП на одной из улиц Якутска. Бизнесмен Марк Тихонов повинился, что поднял руку на пожилого человека и попросил прощения, при этом отметил, что такое может произойти на дороге с любым, никто не застрахован. Тихонов призвал водителей быть сдержанными, терпеливыми.

В Якутске избит известный актер: Свидетель рассказал подробности

Видео ДТП, из-за которого избит известный артист
Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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