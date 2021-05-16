Избивший известного якутского актера повинился

Молодой человек, избивший известного якутского актера Анатолия Кириллина, принес извинения. Шокировавшее всех происшествие произошло в результате ДТП на одной из улиц Якутска. Бизнесмен Марк Тихонов повинился, что поднял руку на пожилого человека и попросил прощения, при этом отметил, что такое может произойти на дороге с любым, никто не застрахован. Тихонов призвал водителей быть сдержанными, терпеливыми.