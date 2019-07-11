Избивали, поджигали, сбросили с балкона: В Якутске состоялся суд над извергами с Ильинки

В Якутске судили мужчин, которые пытали человека.

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25 и 28-летнего местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что в ночь с 31 мая на 1 июня 2018 года 25-летний подсудимый с малознакомым потерпевшим, своей сестрой и её другом распивали спиртные напитки в квартире в микрорайоне Ильинка. В ходе распития малознакомый гость начал проявлять внимание к женщине, из-за чего ее друг нанес удар в лицо последнего. В ходе возникшей драки друг женщины и её брат, испытывая чувство неприязни к гостю, переместили последнего на балкон, где нанесли ему телесные повреждения, нанеся удары, в том числе деревянной доской, и обжигая пламенем зажигалки часть его тела. Затем подсудимые сбросили потерпевшего вниз с балкона квартиры, расположенной на 3 этаже.

В результате совместных преступных действий подсудимых потерпевшему причинена травма головы, квалифицированная как тяжкий вред здоровью, а также другие травмы, квалифицированные как средней тяжести и легкий вред здоровью.

Умысел подсудимых, направленный на убийство потерпевшего, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку последнему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, вызванная посторонними лицами.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде 9 лет 3 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.