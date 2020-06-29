Избиратели якутского села 100% проголосовали досрочно

1 июля состоится всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. В республике продолжается досрочное голосование, в котором якутяне принимают активное участие.

На сегодня, 29 июня 100% избирателей села Балаганнаах Курбусахского наслега Усть-Алданского улуса Якутии проголосовали досрочно, сообщили SakhaLife в УИК №571. Это первый и пока единственный УИК республики, в котором проголосовали 100% избирателей.

При этом, вскрытие урн и подсчет голосов пройдет вечером 1 июля, вместе с остальными УИКами республики.

К слову сказать, что в сентябре 2018 года в Балаганнаахе на выборы пришли 100% избирателей и все они поддержали кандидатуру Айсена НИКОЛАЕВА.