29.06.2020
18:30
337
Политика
Избиратели якутского села 100% проголосовали досрочно
1 июля состоится всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. В республике продолжается досрочное голосование, в котором якутяне принимают активное участие.
На сегодня, 29 июня 100% избирателей села Балаганнаах Курбусахского наслега Усть-Алданского улуса Якутии проголосовали досрочно, сообщили SakhaLife в УИК №571. Это первый и пока единственный УИК республики, в котором проголосовали 100% избирателей.
При этом, вскрытие урн и подсчет голосов пройдет вечером 1 июля, вместе с остальными УИКами республики.
К слову сказать, что в сентябре 2018 года в Балаганнаахе на выборы пришли 100% избирателей и все они поддержали кандидатуру Айсена НИКОЛАЕВА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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