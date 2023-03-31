Избил до смерти собутыльника

В Амгинском районе на основании вердикта коллегии присяжных заседателей мужчин осужден к длительному лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления

Прокуратура Амгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено коллегией присяжных заседателей.

В судебном заседании установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, возникших на почве конфликта, нанес потерпевшему многочисленные удары руками, в том числе в область головы, шеи и грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Подсудимый в ходе рассмотрения уголовного дела вину не признал, пояснив, что смерть потерпевшего наступила не от его действий.

Однако на основании представленных государственным обвинением неопровержимых доказательств, коллегией присяжных заседателей вынесен единодушный обвинительный вердикт.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, с учетом мнения государственного обвинения приговорил подсудимого к длительному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда осужденным и защитником поданы апелляционные жалобы в Верховный суд Республики Саха (Якутия). По результатам их рассмотрения приговор с учетом позиции государственного обвинителя оставлен без изменения и вступил в законную силу.