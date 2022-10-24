Из-за ветра ушел свет в Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском улусах

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстанавливают электроснабжение, прерванное в результате шквалистого ветра в ряде районов Западной Якутии.

24 октября 2022 года из-за шквалистого ветра, порывами до 27 м/с, произошло отключение линий электропередачи 110 кВ Л 132 «Мирный — МГРЭС» Л 131 «МГРЭС — Фабрика №3», в результате чего ограничено электроснабжение в некоторых районах г. Мирного.

В аварийно-восстановительных работах задействованы все имеющиеся силы. На данный момент в них участвуют 5 бригад энергетиков.

Шквалистый ветер также стал причиной отключения электроснабжения в Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском улусах Якутии.

Энергетики районов электрических сетей продолжат восстановительные работы до полного возобновления электроснабжения потребителей.