Из-за ухудшения погоды изменен рейс АК «Якутия»

Авиакомпания «Якутия» сообщает о том, что в связи с ухудшением метеоусловий аэропорта Якутска (отсутствие видимости для выполнения вылета по причине густого тумана) рейс по маршруту Якутск-Улан-Удэ за 16.12.2022 будет объединён с рейсом по маршруту Якутск-Красноярск-Улан-Удэ и проследует по маршруту Якутск-Красноярск-Улан-Удэ.

Время вылета из Якутска 16.12.2022 в 04:50 местного времени.

Обратный рейс Улан-Удэ-Якутск также будет объединен с рейсом Улан-Удэ-Красноярск-Якутск.

Время вылета из Улан-Удэ 16.12.2022 в 13:00 местного времени.

Для получения оперативной информации по рейсу Якутск-Красноярск-Улан-Удэ и обратно пассажиры могут обратиться на горячую линию ак «Аврора» по номеру: 8-800-250-49-88

Кроме того, производится оперативное СМС-оповещение пассажиров задержанных рейсов.

Руководство авиакомпании приносит извинения всем пассажирам, вынужденным столкнуться с задержками.