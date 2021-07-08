Из-за сухих гроз в Якутии добавились 24 очага

8 июля в регионе проводится тушение 92 лесных пожаров. В 10 км от населённых пунктов находятся 15 возгораний.

За прошедшие сутки в республике потушено 4 пожара, но из-за сухих гроз добавились 24 очага.

По информации Садовникова, с начала года в республике зафиксировано 896 лесных пожаров. В аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 947.

Сегодня на тушении пожаров в Якутии работают более 700 специалистов из 12 субъектов страны. В общем задействованы 2511 человек и 338 единиц техники.

В республике работает самолёт Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков. К сожалению, ресурсных облаков, каких хотелось бы, мало. Сегодня самолёт будет работать над территориями вилюйских районов.