Из-за пьяного водителя пострадали два человека

28 сентября, в 16:40 ч., в п. Нижний Бестях на ул. Ленина, 52 водитель 1985 г.р., управляя транспортным средством «УАЗ-220695-04», не учел безопасную дистанцию с впереди ехавшей автомашиной «Сузуки Эскудо» под управлением водителя 1977 г.р. и совершил столкновение.

В результате ДТП, водитель и пассажирка 30 лет машины «Сузуки» с различными ушибами обратились в травматологическое отделение больницы с. Майя.

По проведенным освидетельствованиям у обоих водителей на состояние алкогольного опьянения, у водителя «УАЗ» показал положительный результат — 0,82 мг/л.

По факту ДТП на данного водителя инспекторами ГИБДД составлены протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (за неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию).

За прошедшие выходные дни на территории республики за вождение транспортным средством в алкогольном опьянении зарегистрировано 53 нарушений, 5 из них за повторное вождение автомобилем.

На необходимость проявления ежедневной бдительности и оперативности просим сообщать о всех фактах «нетрезвого управления транспортным средством» в дежурную часть УГИБДД республики по телефону: 35-22-22, в дежурную часть ГИБДД г.Якутска по телефону: 127, 47-35-69.