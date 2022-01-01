В связи с пожаром в частном доме по ул. Гастелло, 42 для безопасности жителей ограничено электроснабжение части домов в заложном районе города Якутска.

Из-за пожара в частном доме ограничено электроснабжение

«Служба воздушных линий распределительных сетей ведет работы по выделению участка линии и переподключению потребителей близлежащих улиц по безопасной схеме. Планируется возобновить электроснабжение до 23:00», — сообщил дежурный диспетчер Центрального РЭС ЦЭС Якутскэнерго Николай Якушев.