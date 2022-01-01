01.01.2022
16:09
165
Якутск
Из-за пожара в частном доме ограничено электроснабжение
В связи с пожаром в частном доме по ул. Гастелло, 42 для безопасности жителей ограничено электроснабжение части домов в заложном районе города Якутска.
Из-за пожара в частном доме ограничено электроснабжение
«Служба воздушных линий распределительных сетей ведет работы по выделению участка линии и переподключению потребителей близлежащих улиц по безопасной схеме. Планируется возобновить электроснабжение до 23:00», — сообщил дежурный диспетчер Центрального РЭС ЦЭС Якутскэнерго Николай Якушев.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.01.2022
173
01.01.2022
114
01.01.2022
158
01.01.2022
201
01.01.2022
237
01.01.2022
263
01.01.2022
511
01.01.2022
1219
01.01.2022
816
31.12.2021
839
31.12.2021
1199
31.12.2021
590
31.12.2021
5624
31.12.2021
707
31.12.2021
321
31.12.2021
485
31.12.2021
349
31.12.2021
378
31.12.2021
296
31.12.2021
620
31.12.2021
1094
31.12.2021
701
31.12.2021
883
31.12.2021
332
31.12.2021
1041
31.12.2021
427
31.12.2021
286
31.12.2021
353
31.12.2021
398
31.12.2021
291
31.12.2021
502
31.12.2021
1516
31.12.2021
1445
30.12.2021
586
30.12.2021
600
30.12.2021
904
30.12.2021
540
30.12.2021
656
30.12.2021
300
30.12.2021
361
30.12.2021
712
ТОП НОВОСТИ
29.12.2021
9084
28.12.2021
8130
27.12.2021
7118
31.12.2021
5641
27.12.2021
5079
29.12.2021
3932
29.12.2021
3752