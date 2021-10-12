На трассе «Колыма» затруднено движение легкового транспорта

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что по состоянию на 11.10.2021 г. 22:00 (местное время) на участках капитального ремонта км 105 – км 135 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан затруднено движение легкового автотранспорта в связи с погодными условиями. Организовано дежурство дорожных служб.

ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий.

Круглосуточные телефоны диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 89245938028.

Фото: ЯСИА Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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