В трех селах Якутии остро не хватает воды

Вопросы обеспечения водой для хозяйственно-бытовых нужд в трех отдаленных селах обсудили в Намском улусе

Накануне, 11 апреля 2022 года, межведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Якутии во главе с первым зампредом Госкомобеспечения республики Иннокентием Андросовым посетила села Хонгор-Бие, Ергелех и Кюренг-Ат Намского улуса, где не первый год остро стоит проблема обеспечения водой для хозяйственно-бытовых нужд. В частности, по словам главы Салбанского наслега Сахаяна Аргунова, проблема в селе Хонгор-Бие возникла из-за засушливых лет. За последние годы высохли близлежащие к селу озера. На сегодняшний день местные жители используют воду только из двух небольших озер: из озера Бардыалах они берут питьевую воду, а озеро Килэгир является водопоем для крупного рогатого скота. К слову, разведение крупного рогатого скота и лошадей является основным видом деятельности местных жителей. На данный момент в селе Хонгор-Бие проживают более 300 человек, которые содержат более 400 голов крупного рогатого скота и более 600 лошадей.

«Руководство улуса не раз писало письма и обращения в адрес Госкомобеспечения Якутии. Поэтому мы организовали межведомственную КЧС, состоящую из представителей профильных министерств и ведомств. Наша цель — как можно скорее решить возникшую проблему, разобраться в ситуации и выслушать ваше мнение, а также предложения», — подчеркнул в ходе встречи с населением первый заместитель председателя Госкомобеспечения Якутии Иннокентий Андросов.

В состав комиссии вошли глава Намского улуса Юрий Слепцов и представители профильных организаций как Ленское БВУ Росводресурсов Минэкологии республики, ГБУ РС(Я) «Упрмелиоводхоз МСХ РС(Я)», Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Якутии, ООО «Гидропроект» и другие.

По мнению жителей Хонгор-Бие, в ближайшее время необходимо провести работы по углублению и расширению озер. Комиссия поддержала их предложение.

В селе Ергелях Тастахского наслега также актуальна проблема высыхающих озер. Однако здесь ситуация значительно лучше — подача воды производится по водоводу из реки Чакыя, которая находится в пяти километрах от села. Главное предложение жителей села Ергелех — увеличение объема водохранилища, а также проведение работ по укреплению дамбы водохранилища.

В селе Кюренг-Ат Искровского наслега, куда воду по несколько раз в день доставляют на водовозной машине, местные жители предложили рассмотреть вариант с подземными скважинами. Как рассказали старожилы, в 1980-х годах здесь было пробурено несколько скважин, но вода из них оказалась с известью — непригодной для потребления.

«Ситуация в трех наслегах сложная. Эти села расположены в географически засушливых местах — в водоразделах рек Кенкеме и Ханчалы. Плюс ко всему засушливыми выдались и последние годы. Как утверждают жители, по водосборной площади данных рек проходят дороги, газопровод и электролинии.

Учитывая сложность ситуации, необходимо выделить средства из резервного фонда и провести работы по расширению и углублению озер в трех селах, также в селе Ергелех необходимо увеличить объем воды в водохранилище путем укрепления дамбы, в Кюренг-Ат — рассмотреть вопрос со скважинами, их использование и очистку воды от извести», — отметил первый заместитель руководителя ГБУ РС(Я) «Упрмелиоводхоз МСХ РС(Я)» Михаил Лоскин.

«Надеюсь, что по итогам этих встреч проблема с обеспечением воды в трех селах начнет решаться с этого года. Здесь мы видим два основных направления работы: во-первых, необходимо обеспечить людей водой на текущий и следующий годы, во-вторых, необходимо разработать программу по обводнению этих трех населенных пунктов на ближайшие три-пять лет», — поделился глава Намского улуса Юрий Слепцов.

В ближайшее время межведомственная комиссия по ЧС определит тактику и стратегию дальнейших действий. Вопрос требует комплексного подхода, в частности, необходимо проведение изыскательских работ на территории наслегов, а также мониторинга весеннего стока воды самими жителями сел для формирования предложений.