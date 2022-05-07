Из-за паводка усилен контроль за качеством питьевой воды в Якутии

Усиление контроля качества питьевой воды начали в республике в связи с подготовкой к сезону паводка, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«В адрес ресурсоснабжающих организаций направлены предписания о проведении дополнительных мероприятий по подготовке объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения к работе в паводковый период, усилению производственного контроля качества питьевой воды», — говорится в сообщении.

Всего за первый квартал 2022 года управление провело исследование 4632 проб воды. Из них несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (цветности, мутности, железу) составило 9%, микробиологическим — 1,8%.

В Якутске с 11 мая отбор проб для санитарно-химических и бактериологических исследований будут проводить ежедневно.