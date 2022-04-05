05.04.2022
17:55
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Происшествия

Из-за отопительной печи сгорела дача в Мирнинском районе

Пожар на частной даче произошел в Удачном Мирнинского района сегодня, 5 апреля, передает телеканал «Якутия 24».

Подробнее https://yk24.ru/proisshestviya/dacha-sgorela-iz-za-otopitelnoj-pechi-v-mirninskom-rajone-yakutii/

Фото: МЧС РФ по Якутии
Источник: «Якутия 24»
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