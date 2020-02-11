Из-за ошибок в документах не допущены 12 заявок от округов Якутска на получение субсидии

До 13 февраля на сайте https://ppmi.sakha.gov.ru/ продолжается прием заявок на право получения субсидии из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по программе поддержки местных инициатив (ППМИ).

По состоянию на 10 февраля от города Якутска в информационную систему ППМИ допущена только одна из 13 заявок, поступивших из семи территориальных органов.

Как отметил и.о. начальника отдела по связям с общественностью Окружной администрации города Якутска Андрей Михайлов, к конкурсу допущен проект «Обустройство спортивной площадки» от управления администрации села Маган.

«Из-за ошибок в документах не допущены 12 заявок из Автодорожного, Сайсарского, Центрального округов, микрорайона Марха, сел Пригородный и Хатассы. На сегодня проекты дорабатываются, находятся на стадии исправления недочетов. Город со своей стороны помогает софинансированием», — отметил Андрей Михайлов.

Согласно положению, город Якутск может представить на конкурс по программе поддержки местных инициатив до 10 заявок с суммой запрашиваемой субсидии до 3 млн рублей на каждую заявку.

Комплект документов (заявка) оформляется в электронном виде на сайте ППМИ https://ppmi.sakha.gov.ru/ и предоставляется организатору конкурсного отбора в срок до 13 февраля в прошнурованном и пронумерованном виде на бумажном носителе.

До 13 февраля все конкурсные документы должны быть загружены в информационную систему на сайте ППМИ. Оформление заявки на сайте после 18.00 ч. 13 февраля будет недоступно.

Все материалы по проекту поддержки местных инициатив представлены на сайте Министерства финансов Якутии https://minfin.sakha.gov.ru/ во вкладке «Инициативное бюджетирование» и на сайте https://ppmi.sakha.gov.ru/.

Конкурс проводится в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетирования, повышения качества предоставления социальных услуг на местном уровне и определения наиболее значимых проблем муниципальных образований.

На финансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2020 году в государственном бюджете республики предусмотрено 500 млн рублей. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства Республики Саха (Якутия), принятым на основании решения конкурсной комиссии.