Из-за ошибки судоводителя, несовершеннолетний пассажир получил тяжелые травмы

Якутский транспортный прокурор утвердил обвинительно заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 8 ноября 2021 г. обвиняемый осуществлял перевозку пассажиров по ледовой переправе через реку Лена по маршруту г. Якутск – п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) на маломерном судне «Тайфун-1000КД». Лицензии на право перевозки пассажиров внутренним водным транспортом не имел.

При оказании услуги мужчина не обеспечил безопасность находящихся на борту судна пассажиров, не учел погодных условий и условий плавания, а именно — наличие по пути следования ледостава и густого шугохода на реке. Вследствие чего допустил прыжок управляемого им маломерного судна со льдины и его сильный удар о твердую ледовую поверхность.

В результате произошедшего несовершеннолетний пассажир получил тяжкие телесные повреждения в виде компрессионных переломов трех грудных позвонков.

Уголовное дело направлено в Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.