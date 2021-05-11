Из-за опасности обрушения запретили передвижение на автодороге «Кобяй»

11 мая в связи размывом талыми водами земляного полотна автомобильной дороги регионального значения «Кобяй» и частичным разрушением мостового перехода через р. Хатынг-Юрях на участке159+045 км в Кобяйском районе приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» от 11.05.2021 №1 прекращено движение на данном участке.

Подрядной организацией ООО «ТрансСтройСаха» установлены временные дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство.

На месте дежурят две единицы дорожной техники. Восстановительные работы по замене разрушенного мостового перехода планируется начать после спада уровня воды на реке.



