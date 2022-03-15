Из-за несчастного случая погиб жеребец оймяконских всадников

Произошел несчастный случай, сообщают Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, но подробностей не рассказали.

Жерербцу Айану было 10 лет, он родился в селе Учугэй Оймяконского улуса. Как самого сильного, его выбрали для сложного похода «Полюс холода — Москва».

«Он очень достойно, по-геройски прошел 6500 км, дошел с нами до города Красноярска. Мы продолжим путь без него, но с огромной ответственностью перед ним и перед всеми, кто поддерживает нас и наш путь», — пишут коневоды. Сунтар, Хаастаах, Хонор, Дугуйдан и Мичил продолжат свой поход. Inst: northern_nomadsykt