15.03.2022
18:16
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Происшествия
Из-за несчастного случая погиб жеребец оймяконских всадников
Произошел несчастный случай, сообщают Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, но подробностей не рассказали.
Жерербцу Айану было 10 лет, он родился в селе Учугэй Оймяконского улуса. Как самого сильного, его выбрали для сложного похода «Полюс холода — Москва».
«Он очень достойно, по-геройски прошел 6500 км, дошел с нами до города Красноярска. Мы продолжим путь без него, но с огромной ответственностью перед ним и перед всеми, кто поддерживает нас и наш путь», — пишут коневоды. Сунтар, Хаастаах, Хонор, Дугуйдан и Мичил продолжат свой поход. Inst: northern_nomadsykt
Фото: тгк Yakutsk News
Источник: Inst: northern_nomadsykt
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