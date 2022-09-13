Из-за непогоды в Якутске дети могут не пойти в школу

Школьники Якутска могут пропустить занятия по 15 сентября из-за сильного ветра. При этом родителям необходимо заранее предупредить классного руководителя о неявке, а преподавателям — оповещать родителей о выходе ребенка из школы домой, сообщает тгк @yk24ru

Ветер до 20 м/с прогнозируют в ряде районов и столице Якутии 14 сентября Скорость ветра в порывах будет достигать 15-20 м/с в Якутске и окрестностях, в Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Жиганском районах. Также в Верхоянском районе ожидается порывистый ветер до 15-17 м/с.