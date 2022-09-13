13.09.2022
18:26
301
Погода
Из-за непогоды в Якутске дети могут не пойти в школу
Школьники Якутска могут пропустить занятия по 15 сентября из-за сильного ветра. При этом родителям необходимо заранее предупредить классного руководителя о неявке, а преподавателям — оповещать родителей о выходе ребенка из школы домой, сообщает тгк @yk24ru
Ветер до 20 м/с прогнозируют в ряде районов и столице Якутии 14 сентября Скорость ветра в порывах будет достигать 15-20 м/с в Якутске и окрестностях, в Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Жиганском районах. Также в Верхоянском районе ожидается порывистый ветер до 15-17 м/с.
Фото: Sakhalife
Источник: тгк @yk24ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.09.2022
0
16
13.09.2022
0
83
13.09.2022
0
275
13.09.2022
0
308
13.09.2022
0
465
13.09.2022
0
116
13.09.2022
0
122
13.09.2022
0
406
13.09.2022
0
237
13.09.2022
0
208
13.09.2022
0
238
13.09.2022
0
205
13.09.2022
0
572
13.09.2022
0
255
13.09.2022
0
233
13.09.2022
0
428
13.09.2022
0
244
13.09.2022
0
671
13.09.2022
0
954
13.09.2022
0
1456
13.09.2022
0
255
13.09.2022
0
179
13.09.2022
0
219
13.09.2022
0
243
13.09.2022
0
198
13.09.2022
0
256
13.09.2022
0
384
13.09.2022
0
933
13.09.2022
0
314
13.09.2022
0
677
13.09.2022
0
439
13.09.2022
0
292
13.09.2022
0
369
13.09.2022
0
637
13.09.2022
0
295
13.09.2022
0
833
13.09.2022
0
758
13.09.2022
0
404
13.09.2022
0
1106
13.09.2022
0
494
13.09.2022
0
1135
13.09.2022
0
635
13.09.2022
0
251
13.09.2022
0
1306
13.09.2022
0
7960
12.09.2022
0
3048
12.09.2022
0
594
12.09.2022
0
890
12.09.2022
0
1568
12.09.2022
0
3847
12.09.2022
0
375
12.09.2022
0
1163
12.09.2022
0
1192
12.09.2022
0
2868
ТОП НОВОСТИ
09.09.2022
1
14751
09.09.2022
2
10483
08.09.2022
2
8073
13.09.2022
0
7959
09.09.2022
0
7854
12.09.2022
2
7493
09.09.2022
0
6536
Добавить комментарий