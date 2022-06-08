Из-за неисправности не вылетел самолет АК Якутия

Неисправность левого двигателя обнаружил экипаж самолёта авиакомпании «Якутия» при выруливании на взлет. Воздушное судно должно было вылететь из Мирного в Хабаровск.

Как сообщили ЯСИА в пресс-службе «Якутии», экипаж доложил о срабатывании системы неисправности при выруливании на взлёт и принял решение вернуться на стоянку.

«На данный момент ведутся работы по поиску причин и устранению неисправности левого двигателя воздушного судна. Сроки возвращения борта в эксплуатацию уточняются», — отметили в авиакомпании. Пассажиры рейса №542 «Мирный — Хабаровск» в количестве 35 человек будут доставлены резервным бортом авиакомпании, вылет назначен на 23:55 по местному времени. Им предоставили горячее питание и напитки. Изъявившим желание будет предоставлена гостиница.