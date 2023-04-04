Из-за наледи закрыта переправа через Лену

Закрыта ледовая переправа Кангалассы — Соттинцы, сообщает тгк upravtodor.14novosti. Движение закрыто для всех видов транспорта с 4 апреля в связи с выходом наледи на проезжую часть зимника. Выход воды произошел на 20 км сезонной автодороги. Протяженность наледи составила более 400 метров.

Фото: upravtodor.14novosti.дороги Якутии Источник: upravtodor.14novosti.дороги Якутии

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