Из-за наледи закрыли объездную на Индигир

С 7 апреля на основании акта обследования и контрольной проверки толщины льда закрыто движение для всех видов транспортных средств по объездной автомобильной дороге «Индигир» на участке село Куберганя – село Дружина в связи с образованием наледи и уменьшением толщины льда.

Фото: Sakhalife Источник: тгк КП РС(Я) «Дороги Арктики»

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