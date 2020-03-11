Из-за наледи ограничено движение на автозимнике «Индигир»

11 марта на 5 различных участках автозимника «Индигир» между п. Усть-Нера и с.Хонуу произошел выход воды на проезжую часть: на 70+000км -75 +000км, 85+000км -90+000 км, 158+000км- 166+000 км, 175+000км-181+000 км, 259+000км – 262+000 км. Общая протяженность наледи составила почти 28 км. В связи с эти движение по автозимнику ограничено.

Подрядными организациями, обслуживающими зимник на территории Момского и Оймяконского района, ведутся работы по установке запрещающих дорожных знаков для предотвращения выезда на проблемный участок. Организована работа специализированной дорожной техники по устранению образовавшейся наледи.

Госавтоинспекция просит водителей воздержаться на период закрытия движения от поездок по указанному направлению до стабилизации ситуации во избежание чрезвычайных ситуаций.