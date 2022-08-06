Из-за ливней якутянам рекомендуют воздержаться от поездок по трассе Лена

ФКУ Упрдор «Лена» сообщает, что в ближайшие несколько суток в районах прохождения федеральной трассы «Лена» ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. В настоящий момент дежурство на трассе А-360 «Лена» в Амурской области и Якутии осуществляется в оперативном режиме.

ФКУ Упрдор «Лена» обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния. При движении в сильный дождь необходимо перестроиться в крайний правый ряд на обочину, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Лена» : +7(41145) 31218 и +79241731218.

Важно: сотовая связь доступна не на всем маршруте следования, а лишь в населенных пунктах.