Из-за лесного пожара в Арылахе эвакуируют детей из ДОЛ «Орленок»

По данным КСК, в связи с лесным пожаром возле с. Арылах Мирнинского района, принято решение об эвакуации детей из ДОЛ «Орленок» — передает телеграм-канал Алмазный край.

В ближайшее время все дети будут доставлены во Дворец спорта «Кимберлит». Дети, прибывшие из других поселений Мирнинского района и Якутии, будут размещены в общежитии МРТК.

Ожидаемое время прибытия детей в Мирный — 17.30 часов.