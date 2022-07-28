28.07.2022
16:57
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Происшествия
Из-за лесного пожара в Арылахе эвакуируют детей из ДОЛ «Орленок»
По данным КСК, в связи с лесным пожаром возле с. Арылах Мирнинского района, принято решение об эвакуации детей из ДОЛ «Орленок» — передает телеграм-канал Алмазный край.
В ближайшее время все дети будут доставлены во Дворец спорта «Кимберлит». Дети, прибывшие из других поселений Мирнинского района и Якутии, будут размещены в общежитии МРТК.
Ожидаемое время прибытия детей в Мирный — 17.30 часов.
Фото: https://t.me/almaznyikrai
Источник: https://t.me/almaznyikrai
#Из-за лесного пожара в Арылахе эвакуируют детей из ДОЛ «Орленок»#лесные пожары#Мирнинский район#республика саха (якутия)#Якутия
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