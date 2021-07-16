Из-за лесного пожара дорога «Анабар» на 170 км закрыта

В связи с пожаром в придорожной лесной полосе, задымление и ограниченной видимостью на 170 км автодороги «Анабар» приостановлено движение всех автотранспортных средств на неопределённый срок. Установлены соответствующие знаки и организовано дежурство силами подрядной организации МУАД АК АЛРОСА. ​ ГКУ «Управтодор РС (Я)» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению.





Фото: Пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны. Источник: Аркадий Васильев, ГКУ "Управтодор РС (Я)"

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