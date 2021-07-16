16.07.2021
22:33
115
Экология
Из-за лесного пожара дорога «Анабар» на 170 км закрыта
В связи с пожаром в придорожной лесной полосе, задымление и ограниченной видимостью на 170 км автодороги «Анабар» приостановлено движение всех автотранспортных средств на неопределённый срок. Установлены соответствующие знаки и организовано дежурство силами подрядной организации МУАД АК АЛРОСА. ГКУ «Управтодор РС (Я)» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению.
Фото: Пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны.
Источник: Аркадий Васильев, ГКУ "Управтодор РС (Я)"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.07.2021
0
16.07.2021
33
16.07.2021
274
16.07.2021
253
16.07.2021
501
16.07.2021
924
16.07.2021
488
16.07.2021
506
16.07.2021
432
16.07.2021
508
16.07.2021
349
16.07.2021
494
16.07.2021
445
16.07.2021
309
16.07.2021
359
16.07.2021
994
16.07.2021
313
16.07.2021
217
16.07.2021
365
16.07.2021
244
16.07.2021
253
16.07.2021
822
16.07.2021
401
16.07.2021
424
16.07.2021
537
16.07.2021
454
16.07.2021
515
16.07.2021
1034
16.07.2021
782
16.07.2021
1992
15.07.2021
1452
15.07.2021
1729
15.07.2021
1249
15.07.2021
997
15.07.2021
831
15.07.2021
606
15.07.2021
2258
15.07.2021
941
15.07.2021
824
15.07.2021
542
15.07.2021
445
15.07.2021
616
15.07.2021
599
15.07.2021
437
15.07.2021
403
15.07.2021
705
15.07.2021
977
15.07.2021
1055
15.07.2021
485
15.07.2021
411
15.07.2021
706
15.07.2021
1184
15.07.2021
523
15.07.2021
970
15.07.2021
473
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
8235
12.07.2021
3904
12.07.2021
3671
10.07.2021
3433
12.07.2021
3239
15.07.2021
3003
10.07.2021
2964
10.07.2021
2899
10.07.2021
2692