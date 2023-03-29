29.03.2023
15:24
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Происшествия

Из-за курильщика загорелся жилой дом

В Мирном по вине неосторожного курильщика загорелся двухэтажный жилой дом

В Мирном 29 марта в 5:37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице 40 лет Октября. Через четыре минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.

В результате возгорания поврежден подъезд на площади 3 кв.м. Эвакуировано 14 человек.

«Причина возгорания неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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