Из-за курильщика загорелся жилой дом

В Мирном по вине неосторожного курильщика загорелся двухэтажный жилой дом

В Мирном 29 марта в 5:37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице 40 лет Октября. Через четыре минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.

В результате возгорания поврежден подъезд на площади 3 кв.м. Эвакуировано 14 человек.

«Причина возгорания неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).