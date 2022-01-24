Из-за ковида Якутскэнергосбыт приостановил очное обслуживание юридических лиц

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией прием потребителей — юридических лиц в здании ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» по адресу Ф.Попова 14/2 приостановлен в целях профилактики распространения COVID-19. Входящая корреспонденция, обращения и заявления принимаются через установленные в офисе ящики для документов.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:

По расчетам электрической энергии: 49-79-47, 49-76-91, 49-70-95, 49-79-95,

49-88-14.

По расчетам тепловой энергии и горячего водоснабжения: 49-49-04, 49-88-62, 49-88-12, 49-79-48, 49-70-44.

По вопросам ограничения электрической энергии, ГВС и отопления: 49-75-14, 49-88-27

По договорной работе 49-88-75, 49-71-77 или s.m.tolstoukhova@yakut.dvec.ru

Компания предлагает клиентам – юридическим лицам воспользоваться дистанционными сервисами. По всем вопросам можно подать обращение через Личный кабинет, Интернет-приемную на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/priemnaya/ или через регистратор на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» — «Задать вопрос энергетикам».

Передать показания и запросить финансовые документы можно, отправив заявку на адрес pu.gre@yakutskenergo.ru. Также передать показания можно через ящик для документов и в Личном кабинете юридического лица. Для его оформления необходимо пройти регистрацию в едином Личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/cabinet/ Затем отправить заявку на электронную почту pu.gre@yakutskenergo.ru. В запросе нужно указать номер телефона, по которому прошла регистрация, и номер договора с ПАО «Якутскэнерго» на поставку услуг.

Телефоны для справок приемная Якутского отделения: 49-79-83

Контакт-центр: 8-800-100-22-05