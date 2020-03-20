Из-за коронавируса обострилась политическая ситуация в Хангаласском улусе

В связи с острой эпидемиологической обстановкой в Хангаласском улусе в соответствии с Указом Главы «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)» в предварительных голосованиях будут принимать участие только члены Партии.

Оргкомитетом утвержден список избирателей. От каждого наслега улуса представлен делегат – член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который имеет право голоса. От выбора представителей наслегов будет зависеть, какой кандидат будет выдвинут Партией на досрочных выборах, назначенное на 26 апреля текущего года.

В предварительном голосовании на пост главы МР «Хангаласский улус» участвуют Федор Борисов и.о. главы улуса, Алексей Соколов директор телеканала «Якутия24», Светлана Константинова заведующий отделением социального обслуживания улуса.

В то же время проводится праймериз на пост главы МО «Мальжагарский 2-й наслег», в котором участвуют Александр Алексеев и.о. главы наслега и Григорий Сысоев директор школы.

Местом проведения предварительного голосования определено в Центре культуры и народного творчества «Саргы түһүлгэтэ», по адресу: Покровск, улица Орджоникидзе, дом 52. Голосование будет проводиться с 14:00 до 17:00 по местному времени.

Соответствующее решение местного политического совета Хангаласского местного отделения Партии вышло сегодня.

Напомним, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Хангаласского улуса местный политический совет Партии «Единая Россия» отменил своим решением проведение предварительного голосования по принципу участия всего населения избирательного округа.



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