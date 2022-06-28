Из-за гроз 33 лесных пожара! Режим ЧС по всей Якутии

За минувшие сутки на территории Республики Саха (Якутия) из-за грозовой активности возникло 33 лесных пожара. На всей территории республики веден режим ЧС. Чтобы не допустить распространение огня и оказать помощь в тушении в Якутию прибыли 50 бойцов из Хабаровского края, сегодня прибывают ещё 60 из Приморского края. В ближайшие дни дополнительно прибудет 100 бойцов ПДПС: из Забайкальского края и из Бурятии по 50 человек.

«Ситуация сложная, на всей территории республики с сегодняшнего дня введен режим ЧС. Из-за погодных условий возникли новые пожары. Чтобы не дать им разгореться и помочь Якутии в тушении, принято решение о переброске дополнительных сил из 4 регионов России в количестве 210 бойцов ПДПС. Так, группировка Авиалесоохраны будет увеличена до 531 бойца. В общей сложности на ликвидации лесных пожаров в Якутии будет работать свыше 1000 человек», – рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Напомним, что по поручению президента начиная с 2022 года и до 2030 включительно регионы обязаны сократить площади лесных пожаров не менее чем на 50 %. В текущем году для Якутии показатель сокращения площади лесных пожаров составляет порядка 25%. Отметим, что с начала года в Якутии возникло 180 лесных пожаров на общей площади 106,6 тыс. га, что в 3,3 раза меньше показателей прошлого года по количеству лесных пожаров и в 2,7 раза меньше по площади, пройденной огнем. Ликвидацию лесных пожаров за последние сутки в регионе вели: 851 человек и 32 единицы техники, на тушении задействованы 6 вертолетов и самолетов, авиапатрулирование проводят 13 воздушных средств. тгк @YakutiaOpershtab