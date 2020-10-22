Из-за гололеда в Якутске в разы увеличилось количество травм

Как известно, похолодание никогда не приходит без своего спутника-гололёда. Шёл по тротуару-поскользнулся, спускался по лестнице-упал. В результате переломы, в лучшем случае ушибы.

Как правило, в это время в травмпункт Республиканской больницы №2-Центр экстренной помощи за медицинской помощью обращается немало пострадавших.

Согласно статистике, «уличный» травматизм увеличивается в зимний период почти что в три раза. И это только на основании официальных данных, базирующихся на количестве обращений в травмпункт Республиканской больницы №2-ЦЭМП. А ведь есть и те, кто вовсе не обращается за медицинской помощью. Результат-неправильно сросшиеся кости либо страшные последствия травм, которые значительно снижают качество жизни пострадавшего. С начала октября текущего года, в травмпункт обратилось 74 пострадавших от различных травм по причине гололёда. За 10 месяцев 2020 года обратилось около двух тысяч пациентов.

«Сейчас у нас работы очень много, так как начался сезон осенне-зимних травм. Самые частые обращения, это по поводу ушибов и переломов костей, — рассказывает Игорь Сергеевич ПЕРФИЛЬЕВ, и.о заведующего поликлиническим отделением травматологии и ортопедии РБ№2-ЦЭМП. Также люди приходят с жалобой на вывихи, повреждения верхних и нижних конечностей — повреждения лучевой кости, предплечья, плечевого сустава, лодыжек, голеностопа. Часто встречаются ушибы копчика и крестца».

По словам Игоря Сергеевича, врача-травматолога, основная причина таких травм – падения из-за не расчищенных вовремя от снега тротуаров и проезжей части, не присыпанного песком льда в гололедицу. Также доктор посоветовал быть бдительными в этот период и обратить внимание на обувь — она должна быть удобная, комфортная, с нескользкой подошвой. Также Игорь Сергеевич посоветовал не заниматься самолечением, если вы получили травму, а немедленно обратиться в травмпункт.