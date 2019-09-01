Из-за детской шалости в Якутске сгорел гараж

ГУ МЧС России по РС(Я) сообщает о пожарах, произошедших в последний день лета.

31 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило два сообщения о возгорании мусора в г.Якутске. Общая площадь горения 36 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

31 августа 2019 г. в 06.54 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме на улице Горбунова в п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 августа 2019 г. в 15.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Кузьмина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел черный дым. В результате пожара огнем повреждена мебель, имущество внутри гаража на площади 10 кв.м. Предположительная причина пожара — детская шалость. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!