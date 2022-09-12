12.09.2022
11:47
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Происшествия
Из-за детской шалости сгорел аттракцион в парке культуры и отдыха
Пожар произошел 11 сентября в селе Чурапча.
Аттракцион сгорел в парке культуры и отдыха в якутском селе Чурапча 11 сентября из-за детской шалости.
Как сообщили в МЧС Якутии, информация о возгорании поступила около трех часов дня, огнеборцы прибыли на место через две минуты. В результате пожара огнем повреждена игровая на площади 50 кв. м.
Предположительной причиной называют детскую шалость. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
К тушению пожара привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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