12.09.2022
11:47
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Происшествия

Из-за детской шалости сгорел аттракцион в парке культуры и отдыха

Пожар произошел 11 сентября в селе Чурапча.

Аттракцион сгорел в парке культуры и отдыха в якутском селе Чурапча 11 сентября из-за детской шалости.

Как сообщили в МЧС Якутии, информация о возгорании поступила около трех часов дня, огнеборцы прибыли на место через две минуты. В результате пожара огнем повреждена игровая на площади 50 кв. м.

Предположительной причиной называют детскую шалость. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

К тушению пожара привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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