Из-за детской шалости сгорел аттракцион в парке культуры и отдыха

Пожар произошел 11 сентября в селе Чурапча.

Аттракцион сгорел в парке культуры и отдыха в якутском селе Чурапча 11 сентября из-за детской шалости.

Как сообщили в МЧС Якутии, информация о возгорании поступила около трех часов дня, огнеборцы прибыли на место через две минуты. В результате пожара огнем повреждена игровая на площади 50 кв. м.

Предположительной причиной называют детскую шалость. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

К тушению пожара привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.