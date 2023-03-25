25.03.2023
08:44
336

Якутск

Из-за чего пробки на Вилюйском переулке?

Пробки по Вилюйскому переулку. Грузовики загружают снег, сообщает тгк Dtp_ykt

Фото: тгк Dtp_ykt
Источник: тгк Dtp_ykt

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