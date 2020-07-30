Из Якутска стартовала уникальная экспедиция на остров Беннетта, архипелага Де-Лонга.

29 июля с г. Якутска стартовала научно-исследовательская экспедиция на надувном катамаране морского типа «Кочевник» с подвесными моторами к о. Беннетта архипелага Де Лонга на грант Русского географического общества при поддержке Российского союза Спасателей, главы Республики Саха (Якутия), председателя попечительского совета РГО в Якутии Айсена Николаева, Якутского регионального отделения РГО, ГБУ «Служба спасения РС(Я) и ПАО «ЛОРП».

Экспедиция посвящена 120-летию Русской полярной экспедиции и 30-летию создания МЧС России.

Маршрут г. Якутск – Тикси – Святой нос – о.Большой Ляховский – о.Малый Ляховский – о. Фаддеевский – о.Новая Сибирь (мыс Высокий) – о. Беннетта и обратно.

В состав участников вошли 4 спасателя ГБУ «Служба спасения РС(Я)» по совместительству биологи, географы, этнографы спасатели 3 класса Серафим Гуляев и Тит Алексеев, спасатели 2 класса Валерий Андросов и Батыр Сейдалов. Этнограф, капитан катамарана Нюргун Павлов. Оператор, блогер Игорь Ермаков. Возглавил поход к далекому острову Беннетта в Северном ледовитом океане кандидат биологических наук, почетный полярник России, председатель Якутского отделения Союза спасателей Николай Находкин.

Немного истории. Согласно Арктической декларации США, подписанной президентом Бушем, все неосвоенные земли в Арктике являются ничейными. Острова Де-Лонга были открыты американской экспедицией Де-Лонга, часть экипажа которой при этом погибла. В настоящее время острова Де Лонга относятся к Российской Федерации, в лице ее крупнейшего субъекта — Республики Саха (Якутия), Булунского района, но на острове пока не ведется никакой постоянной хозяйственной или научной деятельности. Некоторые сенаторы США до сих пор оспаривают принадлежность острова.

120 лет назад началась знаменитая Русская полярная экспедиция под руководством барона Эдуарда Толля, которая организовывала спасательные депо для будущих экспедиций в Арктике Фритьофа Нансена и искала Землю Санникова.

В поисках Земли Санникова Эдуард Толль с товарищами Г. Зеебергом и нашими земляками Николаем Дьяконовым и Василием Гороховым пропали в окрестностях острова Беннетта. В 1903 году спасательная экспедиция лейтенанта (будущего адмирала) А.В.Колчака в поисках пропавшей экспедиции Э.Толля добиралась по льду до о. Беннетта, таская 600 кг вельбот. В торосах прорубали дорогу, по открытой воде шли на веслах и парусах.

«В планах экспедиции установление якутского балагана в качестве спасательного депо и научного стационара на острове. Так же на одном из самых северных территорий нашей Родины будет установлен якутский сэргэ, наш традиционный символ-коновязь изготовленный директором компании «Киэргэ» Александром Павловым.

Проведение экологических и гидробиологических исследований по заданиям научных институтов, установка сейсмического датчика. Архипелаг в научном отношении представляет несомненный интерес. Большие птичьи базары, которые косвенно свидетельствует о больших запасах рыб, т.к. птицы просто так не будут лететь так далеко в Арктику. Можно получить данные об изменении климата и природы на эталонном участке суши, в котором почти 70 лет не ступала нога человека. Нами будет проведен анализ состояния памятных мест первопроходцев Арктики, при необходимости произведен ремонт. Продолжим поиски следов первопроходцев»- поделился Николай Находкин.

Впереди чуть больше 2500 тысяч километров сложнейшей экспедиции, 1000 километров морской участок, самый серьезный фактор ледовая обстановка в Северо-Восточном море. Пожелаем команде исследователей попутного ветра, спокойного моря и благоприятной ледовой обстановки.

РS. Репортаж по подготовке к экспедиции можно смотреть на ютуб канале участника экспедиции «Эркин Питерский якут». https://www.youtube.com/watch?v=hkOqM0ACxbg&feature=youtu.be