Из Якутии в Турцию будут организованы чартерные рейсы

Ассоциация предпринимателей Турции и Якутии и Национальный туристско-информационный центр «Якутия» при министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) подписали соглашение о сотрудничестве.

Соответствующие подписи поставили генеральный директор Национального туристско-информационного центра «Якутия» Наталья Тюкавкина и президент Ассоциации предпринимателей Турции и Республики Саха (Якутия) Омер Махмудоглу.

Напомним, в начале года в Анталии по инициативе Омера Махмудоглу создана ассоциация предпринимателей Турции и Якутии. Новая ассоциация позволит улучшить взаимодействие между Якутией и Турцией, а также познакомит всех желающих с туристским потенциалом самого холодного региона планеты. Членами ассоциации являются руководители и собственники крупных туристических компаний. Офис находится в Анталии.

«В планах выпустить журнал о Якутии. Уже семь стран заявили желание открыть филиал нашей ассоциации. Нам предстоит много работы. Мы готовы работать с вами во благо процветания Якутии», — сказал Омер Махмудоглу.

Стороны подчеркнули, что туризм является одной из самых высокодоходных отраслей экономики, имеющей мультипликативный эффект в целом для развития экономики региона. В ходе встречи министр предпринимательства, туризма и торговли Якутии Ирина Высоких предложила в ближайшее время запустить проект по привлечению турецких туристов в Якутию. В первую очередь, пригласить туроператоров и блогеров Турции.

По словам Омер Махмудоглу, принято решение организовать чартерные рейсы между Якутией и Турцией.