Из Якутии хотели незаконно вывезти золото на 11 млн рублей

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о том, что выходец из Армении планирует вывезти из Якутии золото с целью дальнейшей продажи.

27 февраля 2020 года в Нерюнгри осуществлено обследование транспортного средства указанного лица, в котором обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг.

Стоимость изъятого драгоценного металла по котировке Центрального банка РФ составила около 11 млн рублей.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере) УК РФ.

Драгметалл будет обращен в доход государства.