Из ветхого жилья – в новые квартиры

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об ускоренном расселении граждан из ветхого и аварийного жилья Окружной администрацией г. Якутска проводится большая поэтапная работа. В этом активное участие принимают также депутаты Якутской городской Думы.

Сегодня в преддверии наступающего года в новом 4-этажном доме микрорайона «Птицефабрика» состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир гражданам, ранее проживавшим в ветхих и аварийных многоквартирных домах. Всего в этом доме для переселенцев приобретено 68 квартир.

С этим радостным событием жильцов поздравили глава городского округа «город Якутск» Евгений ГРИГОРЬЕВ, заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА и генеральный директор ООО «Оптима-Строй» Арагац ПАПОЯН.

Глава городского округа Евгений Григорьев сказал, что он счастлив присутствовать на таком значимом для населения мероприятии. Отметив, что для каждого человека дом является самым важным, ценным местом, он пожелал жильцам счастья и много приятных хлопот.

В своем поздравлении Евдокия Евсикова сказала несколько слов об эффективности федеральных и региональных программ по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Она отметила, что при таких хороших темпах расселения в скором времени в столице действительно не останется ветхих деревянных домов и свое 400-летие столица встретит полностью обновленной.

В завершении мероприятия Арагац Капоян торжественно вручил символический ключ старосте дома. Также прозвучало поздравление от имени жильцов и состоялось общее фотографирование.