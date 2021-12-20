20.12.2021
09:06
101
Праздники
Из Турции — поздравление с Новым годом на якутском языке
Умит Шахин, турок, говорящий на якутском, поздравляет жителей республики. Он желает всем счастья, здоровья, успехов, любви и незабываемых моментов. В качестве подарка Умит исполнил песню Павла Семенова и прислал в Инстаграм Sakhalife.
Умит Шахин в 2017–2018 годах проходил стажировку в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ, сейчас находится на родине. Он свободно говорит на якутском языке, является единственным, кто изучает его в университете Анкары вот уже семь лет.
Фото: YouTube
Источник: Инстаграм Sakhalife
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