Из Турции — поздравление с Новым годом на якутском языке

Умит Шахин, турок, говорящий на якутском, поздравляет жителей республики. Он желает всем счастья, здоровья, успехов, любви и незабываемых моментов. В качестве подарка Умит исполнил песню Павла Семенова и прислал в Инстаграм Sakhalife.

Умит Шахин в 2017–2018 годах проходил стажировку в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ, сейчас находится на родине. Он свободно говорит на якутском языке, является единственным, кто изучает его в университете Анкары вот уже семь лет.