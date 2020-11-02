Из Татарстана в Якутию завезены 325 соболей

Для самого крупного звероводческого хозяйства Якутии — ООО «Покровская звероферма» Хангаласского улуса в рамках республиканской субсидии на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенных животных осуществлён завоз соболей в количестве 325 голов. Средства выделены из федерального (92 %) и республиканского (8 %) бюджетов.

Соболей завезли из племенного хозяйства ООО «Матюшино» Республики Татарстан. Хозяйство занимается разведением пушных зверей и кроликов в условиях фермы с 1968 года.

Отметим, в ноябре 2019 года ООО «Покровская звероферма» осуществило завоз 300 голов соболя породы «Салтыковская-1» из Иркутской области. Это был крупнейший за последнее время завоз на территорию Якутии.

Как рассказал директор зверофермы Максим Васильев, первый приплод можно ожидать по истечении двух лет. Всего в звероводческом хозяйстве на 1 января содержится 300 соболей (с учётом завезенных в текущем году — 565) и 1500 серебристо-черных лисиц (66% от основного поголовья серебристо-черных лисиц республики). Сейчас на предприятии работают 22 человека.

Основная цель предприятия на сегодня – это увеличение производства высококачественной пушной продукции. Одним из основных задач, решаемых зверохозяйством, является разведение адаптированных к местным климатическим и кормовым условиям пород клеточных зверей для получения высококлассной продукции – шкур, отвечающей международным требованиям.

В 2015 году предприятию выделены средства на реконструкцию и строительство объектов звероводческой площадки и приобретение техники и оборудования для звероводческого хозяйства.

В 2017 году при поддержке Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики впервые за 20 лет ООО «Покровская звероферма» Хангаласского улуса организовало завоз 230 голов молодняка норвежских лисиц, в том числе самок – 200 и самцов – 30 голов. Молодняк был приобретен из г. Тверь, Саватьевского племенного зверохозяйства. В 2018 для содержания основного стада серебристо-черных лисиц всего построено щедов на 400 посадочных мест. В ноябре 2019 года ООО «Покровская звероферма» осуществило завоз 300 голов соболя из Иркутской области.

На сегодня всего в республике клеточным звероводством занимаются 7 хозяйств. Поголовье клеточных зверей в республике на 1 января 2020 года составляет 2703 голов, из них маточного поголовья — 2029, самцов — 503. На данный момент получено 5216 щенков. Деловой выход щенят на 1 самку в среднем по республике составляет 2,2 щенка.

Объем государственной поддержки в 2020 году составил 25,4 млн рублей. Из них на финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов для поголовья клеточных зверей – 20,0 млн. рублей, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по строительству и (или) ремонту объектов звероводческой площадки и (или) приобретению техники и (или) оборудования для звероводческих хозяйств – 5,4 млн. рублей.