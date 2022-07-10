В Суордахе работают спасатели

В с. Суордах работают спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я): проводится подворовый обход, организована выдача средств обеззараживания воды и первоочередных продуктов питания.

Ночью из с. Суордах в п. Батагай на вертолете «Полярных авиалиний» были эвакуированы 14 человек, в том числе – 9 детей и пятеро взрослых жителей села.

В администрации МО «Суордахский наслег» организована круглосуточная работа оперативного штаба.

Для доставки сил и средств в Верхоянский район 10 июля из г. Якутска в п. Батагай запланирован вылет самолета Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями Службы спасения РС (Я) и спасателями регионального управления МЧС России.

Жителям Верхоянского района при получении сигнала о начале эвакуации необходимо подготовить документы в герметичной упаковке, комплект одежды, запас продуктов питания, лекарственные средства и, в соответствии с указаниями местной администрации, следовать на указанный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

По состоянию на 8.00 уровень воды в н.п. Суордах составил 850 см. при критическом 770 см.

В 02.10 на воздушном судне Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» эвакуировано 14 человек, в том числе 9 детей, которые доставлены в эвакуационный пункт спортзала Администрации п.Батагай.

В 12.00 из г. Якутск запланирован вылет воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» с оперативной группой Главного управления в составе 26 человек, в том числе 10 спасателей ГУ МЧС России по РС (Я) и 10 спасателей Службы Спасения Якутии.

По состоянию на 09.00 освободились от воды 3 жилых дома, подтопленными остаются 88 приусадебных участков.

Напоминаем, что вследствие выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах на территории Верхоянского района произошел резкий подъём уровня воды у н.п. Суордах с достижением критических отметок.

Также существует угроза подтопления низменных участков н.п. Томтор, который расположен ниже по течению р. Дулгалах. По состоянию на 8.00 уровень воду у н.п. Томтор достиг отметки 865 см., при критическом 950 см.

По информации Якутского УГМС ожидается дальнейший подъем уровня воды на трех реках Дулагалах, Сартанг и Адыча в связи с прогнозируемыми осадками, местами сильными до 30мм.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхоянского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.