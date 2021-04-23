Из села – на производство

Лидер по добыче природных алмазов АЛРОСА добывает более четверти всех алмазов в мире. Развитие производства требует подготовки квалифицированных кадров, поэтому обучение специалистов стало одной из ключевых задач компании.

Семен Семенович ИВАНОВ родом из села Малыкай Нюрбинского улуса. Окончив школу в советское время, в 1981 году, он получил специальности сварщика и шофера. Еще в те годы сельский мальчишка мечтал работать на промышленном производстве, зарабатывать деньги и строить свою жизнь по-другому. Первое время трудился в совхозе, в порту у себя на малой родине, а потом, уволившись, уехал искать лучшей доли. В те годы на селе не было работы, да и зарплата в совхозе оставляла желать лучшего.

В 1996 году Семен впервые поехал в Айхал Мирнинского района на вахту, потом какое-то время поработал и на Накынском месторождении, что в 300 км от Мирного.Трудился и сварщиком, и бригадиром. Было время, когда он уходил оттуда, но вернулся, когда начали строить фабрику №16 Нюрбинского ГОКа – один из самых молодых и современных горно-обогатительных комбинатов компании АЛРОСА.

— С 2003 года с момента открытия фабрики я работаю здесь, в вахтовом поселке Накын, присутствовал при запуске фабрики, — вспоминает Семен. —Сначала устроился сварщиком, позже грохотовщиком, работал и на конвейере, и на дробилке, а после предложили отучиться на сепараторщика.

Быть сепараторщиком — ответственно

Семен Семенович — сепараторщик липкостной сепарации алмазов.

— Считаю свою профессию одной из самых нужных и важных, ведь от результата нашего труда зависят бесперебойность и качество всего технологического процесса добычи алмазов, — говорит он.

Автоматизированные жировые сепараторы служат для обеспечивают максимальную полноту извлечения алмазов из руды, а также препятствуют их повреждению. Задача специалиста – правильно эксплуатировать это сложное оборудование.

Учился Семен без отрыва от работы, что очень удобно.

—Наша компания оплачивает учебу. Тут же на месте, в учебном комбинате можно получить новую специальность, ведь жизнь продолжается, и обучение другим компетенциям помогает идти в ногу со временем, — считает Семен Семенович.

Работа сепараторщика очень ответственная и требует большой концентрации внимания. Семену Семеновичу приятно осознавать, что в каждом добытом алмазе – частичка его труда.

Работа вахтовым методом требует также повышенной дисциплины, считает Семен Семенович. Если раньше вахтовики работали по две недели, то сейчас в связи с пандемией и сложившейся непростой эпидемиологической ситуацией в стране работа длится по два месяца.

— Это гораздо сложнее, но мы понимаем, что так лучше для нашего здоровья. Родные, да и я, безусловно, скучаем, но работа есть работа, — улыбается он.

Рабочая смена у вахтовиков начинается в восемь утра и заканчивается в восемь вечера. После плотного завтрака все проходят медосмотр, получают заключение врача, а затем автобус развозит работников по производственным площадкам.

По словам Семена Семеновича, в свободное время можно заниматься в тренажерном зале, и, поверьте, желающих немало. Сам он предпочитает отдохнуть после сложной трудовой вахты. Сон –лучший отдых, смеется он.

Работу свою сепараторщик любит.

— Главное — не бояться труда. Ничего сложного, в принципе, нет. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Ведь если у кого-то получается, почему у меня не может? Нет такого, чему невозможно было бы научиться, главное, желание работать и приносить пользу, — утверждает Семен Семенович.

Он категорически не согласен с мнением, что местные кадры не хотят либо не умеют работать в промышленности.

— Якуты трудолюбивые, способные, спокойные, все схватывают на лету. Обращаясь к молодежи, скажу: не бойтесь менять жизнь, есть много разных интересных специальностей, которые можно освоить, работая здесь. К слову, компания АЛРОСА многое делает для повышения квалификации своих работников, и все это бесплатно, — говорит он. – У сельских ребят есть возможность расширить свои горизонты, хорошо заработать и устроить свою жизнь. Главное, соблюдать строго дисциплину во всем и рабочий распорядок.

О семье и хобби

Родные Семена живут в селе Убоян Нюрбинского улуса. На родине работы нет, поэтому работа в вахтовом поселке спасает сельчан от безработицы.

С женой Галиной Мисаиловной воспитывают двоих детей. Сын Айал учится в восьмом классе, занимается кикбоксингом. Недавно занял 2-е место на Дальневосточных соревнованиях по этому виду спорта. Дочь Даша – семиклассница.

При желании Семен Семенович мог бы воспользоваться путевками, которые выделяет компания для своих работников, и съездить на море, но ему по душе отдых в родных краях. Он, как и многие мужчины-саха, во время отпуска ходит на охоту на уток, сохатого. В якутских лесах мужчина отдыхает душой, набирает силы, энергию.

К слову, есть у него отличное хобби, он разводит охотничьих собак. Хобби требует много времени и внимания, и в его отсутствие главный помощник – жена Галина.

— Да их у меня не так много, с десяток. Обучаю их, вожу с собой на охоту, — признается он.

Семен Семенович смеется, что это непросто: собаки, как и люди, есть среди них трусливые и ленивые, а есть бесстрашные и способные. Любую не научишь охотиться на зверя, но есть среди его собак и такие, которых местные охотники с удовольствием берут с собой на охоту на медведя. Удивительно и то, что, оказывается, есть удачливые собаки, которым дух охоты Байанай благоволит, а есть те, которые сколько бы ни рыскали по лесу, так и не найдут добычи.

— В лесу сразу становится понятно, на что способна собака, есть у нее чутье или нет, — говорит бывалый охотник.

— Я рад, что судьба сложилась таким образом. Обеспечиваю семью, имею отличный коллектив. Хорошие ребята подобрались, мы всегда поддержим друг друга, ведь все стремимся к одному результату – бесперебойной работе нашей фабрики. От результата труда каждого из нас зависит весь трудовой процесс, и наша задача – не подвести, — с высоты своего опыта уверен Семен Семенович.

К слову, по итогам 2020 года, АЛРОСА трудоустроила 1587 якутян, в том числе 374 молодых специалиста до 30 лет. Вахтовым методом и на сезонные работы было принято 404 человека при плане 100, а из сельских улусов – 187 якутян при плане 50.